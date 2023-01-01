ET Money (колишній ETMONEY) — це найкращий і найвищий рейтинговий додаток в Індії для інвестування взаємних фондів у прямі взаємні фонди та всі інші ваші потреби в управлінні особистими фінансами в одному місці. За допомогою ET Money ви можете інвестувати, відстежувати та керувати своїми інвестиціями в пайові фонди в прямі взаємні фонди з нульовою комісією, заробляти гарантовану відсоткову ставку від фіксованих депозитів, отримувати гарантовану пенсію за рахунок інвестування в NPS. Ви також можете убезпечити свою сім'ю за допомогою термінового страхування життя та здоров'я або полісу медичного страхування.

Вебсайт: etmoney.com

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