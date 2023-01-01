Альтернативи - Dasseti

Minderest

minderest.com

Minderest, європейський лідер у розвідці цін і каталогів, 400+ клієнтів у 40+ країнах. Заснована в 2012 році Minderest була однією з перших компаній Price Intelligence на ринку. Minderest працює з роздрібними продавцями, яким потрібні ціни конкурентів, і з виробниками, які бажають перевірити, чи дот...