Керуйте налаштуваннями NextDNS. Новий брандмауер для сучасного Інтернету. NextDNS захищає вас від усіх видів загроз безпеці, блокує рекламу та засоби відстеження на веб-сайтах і в програмах і забезпечує безпечний і контрольований Інтернет для дітей — на всіх пристроях і в усіх мережах.

Вебсайт: nextdns.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «My NextDNS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.