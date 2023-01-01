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Khatapana

Khatapana

khatapana.com

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Khatapana – це фінтех-платформа, розроблена, щоб допомогти непальським домогосподарствам керувати своїми фінансовими операціями та підвищити свою фінансову грамотність. Приватні особи та малі підприємства можуть безкоштовно відстежувати свої грошові потоки, як внутрішні, так і зовнішні. Khatapana може допомогти вам управляти своїми фінансовими справами простим, ефективним і ефективним способом.

Вебсайт: khatapana.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Khatapana». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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