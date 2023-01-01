Khatapana – це фінтех-платформа, розроблена, щоб допомогти непальським домогосподарствам керувати своїми фінансовими операціями та підвищити свою фінансову грамотність. Приватні особи та малі підприємства можуть безкоштовно відстежувати свої грошові потоки, як внутрішні, так і зовнішні. Khatapana може допомогти вам управляти своїми фінансовими справами простим, ефективним і ефективним способом.

Вебсайт: khatapana.com

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