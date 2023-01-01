Отримайте доступ, відстежуйте та керуйте даними бухгалтерського обліку. Грошовий потік є найважливішим компонентом фінансового стану бізнесу. Ми спрощуємо отримання фінансової інформації та контролю за допомогою повного набору рішень для даних бухгалтерського обліку для банків, кредиторів, фінтех-компаній, бухгалтерів і малого бізнесу.

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