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Monarch

Monarch

monarchmoney.com

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Monarch — це сучасний і освіжаючий спосіб керувати грошима та відстежувати витрати. Наш інструмент відстеження фінансів — це універсальний інструмент, який допоможе вам легко досягти найвищого рівня фінансового контролю та ясності. Керуйте грошима та відстежуйте витрати за допомогою спеціальної інформаційної панелі, зміненої, щоб зосередитися на тому, що для вас найважливіше. Відстежуйте витрати, доходи та загальні заощадження просто та легко. Усі активи та заборгованість можна знайти в єдиному списку з синхронізацією облікового запису. Незалежно від того, у скількох фінансових установах у вас є рахунки, Monarch відстежує ваш загальний капітал в одному спрощеному вигляді. Збереження грошей не повинно бути складним. Дослідження показали, що коли ми можемо побачити, як наша короткострокова поведінка впливає на наші довгострокові цілі, ми з більшою ймовірністю приймемо кращі рішення. Відстежуйте особисті фінансові цілі та дивіться, як ваш щомісячний дохід, витрати та заощадження змінюються з часом, щоб вплинути на ваше фінансове майбутнє. Покращуйте своє фінансове життя за допомогою легкого та простого універсального фінансового інструменту.

Вебсайт: monarchmoney.com

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