WebCatalog
Scholarcy

Scholarcy

scholarcy.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Scholarcy» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Scholarcy — це ваш помічник у цифровому дослідженні, який читає за вас статті та дає вам основні моменти! Scholarcy перетворює ваші документи на доступні для пошуку й спільного використання бібліотеки карток із підсумками, доступні на будь-якому пристрої, із спільним створенням нотаток і анотаціями. Створюйте підсумкові картки з файлів PDF, Word, Powerpoint, ePub або RIS, імпортуйте з Dropbox і експортуйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley та багато іншого!

Вебсайт: scholarcy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Scholarcy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Aspose

Aspose

aspose.app

Rendero

Rendero

renderdo.com

Microsoft 365

Microsoft 365

microsoft365.com

Zorbi

Zorbi

zorbi.app

Docparser

Docparser

docparser.com

Waspnote

Waspnote

waspnote.com

Calendarpedia

Calendarpedia

calendarpedia.com

Microsoft Template

Microsoft Template

templates.office.com

Wisdolia

Wisdolia

wisdolia.com

Manuscripts

Manuscripts

manuscripts.io

AsiaCommerce

AsiaCommerce

asiacommerce.net

Sumovideo

Sumovideo

sumo.app

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності