I Love PDF 2

iLovePDF 2 — це безкоштовний онлайн-набір PDF-файлів, який дозволяє користувачам виконувати різноманітні операції з PDF-файлами, як-от об’єднання, розділення, стиснення, конвертування, обертання, розблокування та водяні знаки PDF-документів. Веб-сайт пропонує широкий спектр інструментів перетворення, що дозволяє користувачам конвертувати PDF-файли в/з популярних форматів, таких як Word, Excel, PowerPoint, PNG, JPG, PSD, Base64, RAW, TIFF, JSON, XML, YAML тощо. Він надає інтуїтивно зрозумілий редактор PDF, який дозволяє користувачам створювати або редагувати PDF-документи онлайн без будь-яких обмежень. Платформа містить функції для ефективного керування PDF-файлами, такі як об’єднання кількох PDF-файлів, поділ окремих PDF-файлів на окремі файли та стиснення PDF-файлів для зменшення розміру файлу. Безпека є пріоритетом із можливістю шифрувати PDF-файли паролями та встановлювати дозволи для контролю друку, копіювання та редагування. Веб-сайт пропонує можливості оптичного розпізнавання символів (OCR) для вилучення тексту зі сканованих PDF-файлів і зображень, створюючи PDF-документи з можливістю редагування та пошуку. iLovePDF 2 має на меті спростити робочі процеси з PDF-файлами та забезпечити бездоганну взаємодію з користувачем із швидкою та надійною роботою на різних пристроях. Користуватися веб-сайтом можна безкоштовно, і з часом розробники продовжують додавати нові безкоштовні інструменти перетворення.

Вебсайт: ilovepdf2.com

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