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Calendarpedia

Calendarpedia

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Вебсайт: calendarpedia.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Безліч календарів – річні, місячні та тижневі календарі, шаблони для друку для Excel/PDF/Word, державні свята тощо...

Вебсайт: calendarpedia.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Calendarpedia». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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