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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Вебсайт: onlineocr.net

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