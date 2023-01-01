Платформа мовного аналізу, яка означає бізнес. Підвищте ефективність, ясність і відповідність запитів на пропозиції, контрактів і критично важливих ділових документів за допомогою кількісно вимірюваних показників.

Вебсайт: visiblethread.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «VisibleThread Web». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.