Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TryOCaml» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

OCaml — це строго типізована функціональна мова. Він стислий і швидкий, що дає змогу підвищити ефективність кодування, створюючи код вищої якості.

Вебсайт: ocamlpro.com

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