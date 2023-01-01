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TryOCaml

TryOCaml

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Вебсайт: ocamlpro.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TryOCaml» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

OCaml — це строго типізована функціональна мова. Він стислий і швидкий, що дає змогу підвищити ефективність кодування, створюючи код вищої якості.

Вебсайт: ocamlpro.com

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