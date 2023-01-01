Провідна багатоканальна комунікаційна платформа, створена для глобального масштабу. Місія MessageBird — створити світ, у якому спілкуватися з бізнесом так само легко, як спілкуватися з другом. Ми підтримуємо зв’язок між компаніями та їхніми клієнтами — через будь-які канали, завжди в правильному контексті та в будь-якому куточку планети.

Вебсайт: messagebird.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MessageBird Inbox». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.