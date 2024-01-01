Zeta Global

Zeta Marketing Platform (ZMP) забезпечує те, що найважливіше для вашої організації — реальне зростання. Завдяки провідному в галузі поєднанню власних даних і штучного інтелекту ZMP дає змогу маркетологам створювати індивідуальні багатоканальні можливості, які сприяють залученню, зростанню доходів і утриманню, а також підвищенню ефективності маркетингу. Визначте своїх найкращих клієнтів і потенційних клієнтів на різних каналах і пристроях і надайте правильну пропозицію та вміст у потрібний час і бажаний канал на основі унікальних атрибутів і неперевершеної прогнозної інформації. Нативний CDP і розв’язка ідентифікаційних даних Zeta Marketing Platform містить нативне рішення CDP, яке використовує розширений графік ідентифікаційних даних Zeta для ідентифікації анонімних користувачів і залучення їх через канали за допомогою значущого, індивідуального досвіду. За допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального інтерфейсу з низьким вмістом коду ви можете налаштувати ідентифікацію свого бренду, вимоги до уніфікації та гігієни. Рішення Zeta базується на силі та масштабі нашого детермінованого набору даних (750 млн+ ідентифікацій у всьому світі), що забезпечує унікальну глибину знань клієнтів. · Отримайте єдине постійне уявлення про своїх клієнтів і потенційних клієнтів · Підтримуйте ідентифікацію за допомогою чіткої ідентифікації та інтегрованої гігієни даних · Інтегруйте будь-яке джерело даних із миттєвим доступом і оновленнями в режимі реального часу Масштабне придбання потенційних клієнтів Використовуйте постійно оновлювані демографічні, поведінкові та наміри сигналів Zeta для виявити споживачів на ринку вашої продукції. Тільки Zeta Marketing Platform поєднує власний детермінований набір даних, ідентифікатори промислової потужності та повне рішення для багатоканальної оркестровки та активації. Zeta надає інформацію, необхідну для того, щоб переконатися, що ваша стратегія орієнтована на результат із вимірюваною ефективністю. · Виявляйте зацікавлених споживачів за допомогою детермінованих даних і сигналів про наміри · Виконуйте та координуйте свої багатоканальні стратегії залучення в масштабі · Знаходьте та залучайте нових клієнтів, які виглядають як ваші найкращі клієнти. Багатоканальне залучення Zeta надає єдину платформу для оркестрування кожного клієнтського досвіду — через канали та протягом життєвого циклу індивіда. Ви можете активувати клієнтів і потенційних клієнтів у тисячах платних і власних каналів, оптимізуючи кожну взаємодію за допомогою найновішої статистики, що сприяє досягненню найкращих результатів. Дозвольте нашому потужному штучному інтелекту стати вашим провідником для прийняття найкращих рішень. За допомогою Zeta Marketing Platform ви можете перейти від індивідуальної стратегії для кожного каналу до цілісної стратегії взаємодії з клієнтами, яка враховує те, як люди залучають ваш бренд у тих каналах, які вони віддають перевагу. · Розпізнавайте кожну особу на різних каналах і пристроях · Націлюйте людей за допомогою збагачених даних клієнтів і корисної інформації · Організуйте багатоканальні повідомлення з пропозиціями 1:1 і персоналізованим вмістом

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