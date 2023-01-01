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Bluecore

Bluecore

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Вебсайт: bluecore.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!

Вебсайт: bluecore.com

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