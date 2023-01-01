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Bass Pro

Bass Pro

basspro.com

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BPS Direct, L.L.C., що веде бізнес як Bass Pro Shops, є американським приватним продавцем, який спеціалізується на полюванні, риболовлі, кемпінгу та інших супутніх товарах для відпочинку на природі. У Bass Pro Shops зі штаб-квартирою в Спрінгфілді, штат Міссурі, працює близько 40 000 співробітників.

Вебсайт: basspro.com

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