dotdigital

dotdigital

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Вебсайт: dotdigital.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу
Конструктори цільових сторінок
Платформи даних клієнтів
Програмне забезпечення для аналізу шляху клієнта
Інструменти доставки електронної пошти
Програмне забезпечення для створення шаблонів електронної пошти
Програмне забезпечення для мобільного маркетингу
Програмне забезпечення для персоналізації
Двигуни персоналізації
Програмне забезпечення транзакцій електронної пошти
Програмне забезпечення для SMS-маркетингу

Вебсайт: dotdigital.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «dotdigital». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Webflow

Webflow

webflow.com

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Wix

Wix

wix.com

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Square

Square

squareup.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Podium

Podium

podium.com

Sideline

Sideline

sideline.com

JustCall

JustCall

justcall.io

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Drift

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contlo.com

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turntablelab.com

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activetrail.com

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Journify

journify.io

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