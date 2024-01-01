Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Wiztrust» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Платформа підтримки комунікацій. Wiztrust — це багатоканальна платформа розповсюдження, створена для спрощення внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Один інструмент для розповсюдження вашого вмісту будь-яким каналом для будь-якої зацікавленої сторони. Хмарне рішення Wiztrust стало безцінним для компаній у всіх галузях, таких як Disney, Allianz, KPMG, Amundi, L'Oréal, BIC, BNP Paribas, Capgemini, Schneider Electric і Deloitte.

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Вебсайт: wiztrust.com

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