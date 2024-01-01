Vartopia вважає, що партнерські відносини з постачальниками мають дві сторони. У той час як більшість PRM зосереджуються на партнерській стороні технічного стеку каналу. Vartopia не лише створила провідний у галузі партнерський портал, але й створила свою програму для безперебійної роботи у вашій CRM. Рішення Vartopia допомагає керувати реєстрацією угод, розподілом потенційних клієнтів, партнерськими платежами, дворівневим розподілом, аналітикою каналів, підтримкою партнерів і сертифікацією! Вартопія, якій сьогодні довіряють провідні постачальники технологій і використовується більш ніж 500 000 партнерами в усьому світі, є єдиним рішенням, здатним запропонувати досвід партнерського ринку з унікальною та персоналізованою перспективою для партнерів.

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Вебсайт: vartopia.com

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