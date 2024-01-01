Програмне забезпечення для наскрізного маркетингу - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для наскрізного маркетингу дозволяє брендам безперешкодно зв’язуватися зі своїми маркетологами, партнерами (наприклад, роздрібними продавцями, агентами, дистриб’юторами та торговими посередниками) і агентствами для виконання масштабованих маркетингових програм. Це програмне забезпечення полегшує налаштування настроюваного вмісту для місцевих маркетологів або торгових партнерів, а також проведення цифрових маркетингових кампаній від імені бренду. Також відоме як програмне забезпечення розподіленого маркетингу, воно пропонує постійну маркетингову підтримку партнерам по каналу, допомагаючи компаніям керувати брендингом і відстежувати ефективність каналу. На відміну від програмного забезпечення для керування партнерами, яке в першу чергу сприяє спілкуванню та обміну контентом між компанією та її партнерами, програмне забезпечення для маркетингу через канали зосереджено на автоматизації маркетингового процесу. Він надає інструменти для створення кампаній і маркетингового контенту, тим самим зменшуючи витрати для компаній. Маркетологи використовують це програмне забезпечення для оптимізації фінансування місцевого маркетингу та розширення рекламних і місцевих маркетингових повідомлень через свої розподілені мережі. На відміну від програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, яке також оптимізує маркетингові робочі процеси та вимірює результати кампаній, програмне забезпечення для наскрізного маркетингу використовується виключно партнерами з каналу для посилення брендів і збільшення прибутку. Це надає брендам більший контроль над використанням маркетингових матеріалів у розподілених мережах, пропонуючи партнерам гнучкість для налаштування маркетингового контенту. Програмне забезпечення для наскрізного маркетингу часто інтегрується з програмним забезпеченням CRM, що дозволяє партнерам завантажувати потенційні клієнти та додаткові записи для маркетингових цілей. Щоб бути включеним до категорії наскрізного маркетингу, продукт повинен: * Дозвольте партнерам каналу отримати доступ до маркетингових матеріалів, ресурсів та інструментів через автоматизовану платформу. * Забезпечення можливостей керування потенційними клієнтами, включаючи підтримку потенційних клієнтів, їх підрахунок і відстеження. * Допомагайте партнерам у реалізації ефективних, масштабованих і сумісних із брендом маркетингових кампаній. * Пропонуйте функції звітування для відстеження успіху наскрізних маркетингових програм, включаючи електронні листи, події, цифрову рекламу та інші показники.
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SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацію каналів маркетингу Одна платформа для всіх ваших потреб у розподіленому маркетингу
Vibe.co
vibe.co
Vibe дозволяє будь-якому маркетологу, будь-якому бренду, будь-якого розміру, розмістити рекламу на телебаченні протягом 5 хвилин. Легко запускайте телевізійні кампанії на понад 500 телеканалах і програмах для потокового передавання.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb надає відомим технологічним брендам, таким як IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform і Veeam, а також багатьом іншим зростаючим брендам, потужну, гнучку та просту у використанні платформу автоматизації маркетингу каналів. З 1999 року StructuredWeb поєднує інноваційну платформу з переві...
Impartner
impartner.com
Impartner пропонує найнадійніші в галузі рішення для управління взаємовідносинами з партнерами та платформи маркетингової автоматизації (MAP) на основі SaaS.
JGSullivan Interactive
jgsullivan.com
Інноваційні маркетингові онлайн-рішення для компаній споживчих брендів, які продають через канали, об’єднуючи сильні бренди, незалежних дилерів і споживачів. Заснована в 1955 році як JGSullivan Advertising, сьогодні бачення JGSullivan Interactive полягає в трансформації місцевого маркетингу за допом...
Vartopia
vartopia.com
Vartopia вважає, що партнерські відносини з постачальниками мають дві сторони. У той час як більшість PRM зосереджуються на партнерській стороні технічного стеку каналу. Vartopia не лише створила провідний у галузі партнерський портал, але й створила свою програму для безперебійної роботи у вашій CR...
Marvia
getmarvia.com
Marvia — це платформа локальної автоматизації маркетингу на основі SaaS. Це програмне забезпечення спрощує всі аспекти розподіленого маркетингу та дозволяє організаціям централізовано контролювати свої маркетингові матеріали, налаштовуючи та публікуючи їх на локальному рівні. З легкістю організовуйт...
xAmplify
xamplify.com
Платформа автоматизації канального маркетингу, створена для простоти, xAmplify допомагає залучати ваших партнерів, залучати потенційних клієнтів і дозволяє вашим партнерам укладати угоди. Це працює на будь-якому етапі розвитку вашого каналу. Завдяки десятиліттям досвіду xAmplify розроблено з урахув...
Channext
channext.com
Перетворіть більше партнерів на прибутки за допомогою платформи успіху партнерів Channext. Масштабуйте роботу з підтримкою партнерів, маркетингом і продажами за допомогою єдиної платформи. Дізнайтеся, як Channext допомагає вам: * Сегментуйте та керуйте своїми партнерами для управління успіхом у мас...
MioDatos
miodatos.com
MioDatos — це платформа автоматизації маркетингу, розроблена для всіх ваших маркетингових потреб! Ви можете створювати маркетингові кампанії, красиві електронні листи, публікації в соціальних мережах, цільові сторінки, реферальні кампанії, маркетингові документи тощо! Створюйте маркетингові кампанії...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord допомагає брендам і виробникам, які продають через дилерські мережі, покращити шлях клієнта за допомогою скоординованих повідомлень і аналізу на основі даних для оптимізації маркетингових витрат. Програмне забезпечення PowerChord легко інтегрується у ваш існуючий пакет маркетингових техно...
Relevize
relevize.com
Збільште дохід від продажу каналу. Канальні продажі мають вирішальне значення для подальшого зростання. Автоматизуйте процес формування попиту для ваших партнерів, щоб ефективно залучати потенційних клієнтів, конвеєр і дохід.
Mindmatrix
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Mindmatrix пропонує програмне забезпечення PRM, програмне забезпечення для підтримки продажів, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та забезпечення каналів на одній платформі.