Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Channext» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Перетворіть більше партнерів на прибутки за допомогою платформи успіху партнерів Channext. Масштабуйте роботу з підтримкою партнерів, маркетингом і продажами за допомогою єдиної платформи. Дізнайтеся, як Channext допомагає вам: * Сегментуйте та керуйте своїми партнерами для управління успіхом у масштабі. * Збільшення участі партнерів у маркетингу та формування попиту. * Керуйте конвеєром продажів партнера та інтегруйте свою CRM. * Вимірюйте кожну взаємодію, щоб отримати 360 уявлень про ваші партнерства.

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Вебсайт: channext.com

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