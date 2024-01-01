Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MioDatos» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

MioDatos — це платформа автоматизації маркетингу, розроблена для всіх ваших маркетингових потреб! Ви можете створювати маркетингові кампанії, красиві електронні листи, публікації в соціальних мережах, цільові сторінки, реферальні кампанії, маркетингові документи тощо! Створюйте маркетингові кампанії для кварталу, запуску нових продуктів, свят і так далі. MioDatos також дозволяє компаніям створювати спільні маркетингові кампанії, а потім ділитися ними зі своїми торговими партнерами.

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Вебсайт: miodatos.com

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