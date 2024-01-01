Платформа автоматизації канального маркетингу, створена для простоти, xAmplify допомагає залучати ваших партнерів, залучати потенційних клієнтів і дозволяє вашим партнерам укладати угоди. Це працює на будь-якому етапі розвитку вашого каналу. Завдяки десятиліттям досвіду xAmplify розроблено з урахуванням ваших партнерів. Вони були там, де є, і не забували про свої проблеми та труднощі. Вони створили платформу для автоматизації маркетингових завдань, які має виконувати ваш партнер, наприклад, запуск кампаній і брендинг контенту.

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