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Альтернативи - xAmplify

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

StructuredWeb надає відомим технологічним брендам, таким як IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform і Veeam, а також багатьом іншим зростаючим брендам, потужну, гнучку та просту у використанні платформу автоматизації маркетингу каналів. З 1999 року StructuredWeb поєднує інноваційну платформу з переві...

JGSullivan Interactive

JGSullivan Interactive

jgsullivan.com

Інноваційні маркетингові онлайн-рішення для компаній споживчих брендів, які продають через канали, об’єднуючи сильні бренди, незалежних дилерів і споживачів. Заснована в 1955 році як JGSullivan Advertising, сьогодні бачення JGSullivan Interactive полягає в трансформації місцевого маркетингу за допом...

Vartopia

Vartopia

vartopia.com

Vartopia вважає, що партнерські відносини з постачальниками мають дві сторони. У той час як більшість PRM зосереджуються на партнерській стороні технічного стеку каналу. Vartopia не лише створила провідний у галузі партнерський портал, але й створила свою програму для безперебійної роботи у вашій CR...

Marvia

Marvia

getmarvia.com

Marvia — це платформа локальної автоматизації маркетингу на основі SaaS. Це програмне забезпечення спрощує всі аспекти розподіленого маркетингу та дозволяє організаціям централізовано контролювати свої маркетингові матеріали, налаштовуючи та публікуючи їх на локальному рівні. З легкістю організовуйт...

Channext

Channext

channext.com

Перетворіть більше партнерів на прибутки за допомогою платформи успіху партнерів Channext. Масштабуйте роботу з підтримкою партнерів, маркетингом і продажами за допомогою єдиної платформи. Дізнайтеся, як Channext допомагає вам: * Сегментуйте та керуйте своїми партнерами для управління успіхом у мас...

Vibe.co

Vibe.co

vibe.co

Vibe дозволяє будь-якому маркетологу, будь-якому бренду, будь-якого розміру, розмістити рекламу на телебаченні протягом 5 хвилин. Легко запускайте телевізійні кампанії на понад 500 телеканалах і програмах для потокового передавання.

MioDatos

MioDatos

miodatos.com

MioDatos — це платформа автоматизації маркетингу, розроблена для всіх ваших маркетингових потреб! Ви можете створювати маркетингові кампанії, красиві електронні листи, публікації в соціальних мережах, цільові сторінки, реферальні кампанії, маркетингові документи тощо! Створюйте маркетингові кампанії...

PowerChord

PowerChord

powerchord.com

PowerChord допомагає брендам і виробникам, які продають через дилерські мережі, покращити шлях клієнта за допомогою скоординованих повідомлень і аналізу на основі даних для оптимізації маркетингових витрат. Програмне забезпечення PowerChord легко інтегрується у ваш існуючий пакет маркетингових техно...

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Через автоматизацію каналів маркетингу Одна платформа для всіх ваших потреб у розподіленому маркетингу

Relevize

Relevize

relevize.com

Збільште дохід від продажу каналу. Канальні продажі мають вирішальне значення для подальшого зростання. Автоматизуйте процес формування попиту для ваших партнерів, щоб ефективно залучати потенційних клієнтів, конвеєр і дохід.

Impartner

Impartner

impartner.com

Impartner пропонує найнадійніші в галузі рішення для управління взаємовідносинами з партнерами та платформи маркетингової автоматизації (MAP) на основі SaaS.

Mindmatrix

Mindmatrix

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Mindmatrix пропонує програмне забезпечення PRM, програмне забезпечення для підтримки продажів, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та забезпечення каналів на одній платформі.

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