Marvia — це платформа локальної автоматизації маркетингу на основі SaaS. Це програмне забезпечення спрощує всі аспекти розподіленого маркетингу та дозволяє організаціям централізовано контролювати свої маркетингові матеріали, налаштовуючи та публікуючи їх на локальному рівні. З легкістю організовуйте, налаштовуйте та поширюйте свій маркетинговий контент і досягайте максимальних результатів за допомогою Marvia. Marvia пропонує комплексне універсальне рішення, яке дозволяє організаціям організовувати, налаштовувати та безперебійно поширювати фірмові матеріали по всій мережі. Оснащена набором потужних функцій, включаючи систему керування цифровими активами (DAM), динамічні шаблони, маркетинговий магазин і нещодавно запущену Template Studio, Marvia оптимізує повторювані завдання та забезпечує значну економію часу та коштів для брендів. Marvia — це вибір для багатьох відомих брендів у понад 90 країнах, таких як Domino's Pizza, KidStrong, Steve Madden, ZEISS, Pedego, Boston Pizza та Toyota.

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Вебсайт: getmarvia.com

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