WebCatalog

Marvia

Marvia

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Вебсайт: getmarvia.com

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Marvia — це платформа локальної автоматизації маркетингу на основі SaaS. Це програмне забезпечення спрощує всі аспекти розподіленого маркетингу та дозволяє організаціям централізовано контролювати свої маркетингові матеріали, налаштовуючи та публікуючи їх на локальному рівні. З легкістю організовуйте, налаштовуйте та поширюйте свій маркетинговий контент і досягайте максимальних результатів за допомогою Marvia. Marvia пропонує комплексне універсальне рішення, яке дозволяє організаціям організовувати, налаштовувати та безперебійно поширювати фірмові матеріали по всій мережі. Оснащена набором потужних функцій, включаючи систему керування цифровими активами (DAM), динамічні шаблони, маркетинговий магазин і нещодавно запущену Template Studio, Marvia оптимізує повторювані завдання та забезпечує значну економію часу та коштів для брендів. Marvia — це вибір для багатьох відомих брендів у понад 90 країнах, таких як Domino's Pizza, KidStrong, Steve Madden, ZEISS, Pedego, Boston Pizza та Toyota.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для наскрізного маркетингу

Вебсайт: getmarvia.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Marvia». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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