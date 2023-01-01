Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Advocacy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Who better than your employees and collaborators to talk about your brand? SocialPubli Advocacy is a corporate communication tool through which a company can invite its employees and partners to spread brand communications through their own social networks. The company can generate incentives to encourage these collaborations. It is a platform that connects brands and employees to improve both internal and external communication of the company, as well as to increase brand trust and enhance brand values. SocialPubli Advocacy was created in 2016, and currently has clients such as Iberostar, Mutua Madrileña, Mapfre, MásMóvil, among others.

Категорії :

Вебсайт: advocacy.socialpubli.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Advocacy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.