Seismic LiveSocial

LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам із фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та на інших цифрових комунікаційних платформах. Ми маємо міцні партнерські стосунки та потужну інтеграцію з Proofpoint і SafeGuard Cyber, щоб задовольнити різні потреби кожного з наших клієнтів у безпеці, відповідності й архівуванні.

Вебсайт: livesocial.seismic.com

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