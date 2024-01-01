Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Publing» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Publing збирає дописи з платформ соціальних медіа та показує їх на попередньо розроблених екранах, веб-сайтах, рекламних екранах і рекламі поза домом. Publing допомагає компаніям налагоджувати онлайн-спілкування за допомогою добре розробленого повністю налаштованого екрана з використанням функцій курування вмісту. Publing перетворює реальний контент про бізнес у вражаючий маркетинговий інструмент!

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Вебсайт: publing.co

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