WebCatalog

Publing

Publing

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: publing.co

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Publing» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Publing збирає дописи з платформ соціальних медіа та показує їх на попередньо розроблених екранах, веб-сайтах, рекламних екранах і рекламі поза домом. Publing допомагає компаніям налагоджувати онлайн-спілкування за допомогою добре розробленого повністю налаштованого екрана з використанням функцій курування вмісту. Publing перетворює реальний контент про бізнес у вражаючий маркетинговий інструмент!

Категорії:

Productivity
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: publing.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Publing». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Pictory

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pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

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