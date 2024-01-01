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EmbedStories

EmbedStories

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: embedsocial.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

EmbedSocial — це повна платформа користувацького вмісту, яка допомагає брендам підвищити рівень взаємодії, зміцнити довіру та продавати більше за допомогою своїх клієнтів. EmbedSocial робить це, забезпечуючи офіційну інтеграцію API з усіма основними мережами соціальних медіа та створюючи служби, які синхронізують створений користувачами контент EmbedSocial із їхніми веб-сайтами. Типи вмісту, які збирає EmbedSocial, включають фотографії клієнтів, відгуки, історії або цілі публікації, які публікуються в соціальних мережах або за допомогою наших власних інструментів.

Категорії:

Business
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: embedsocial.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «EmbedStories». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

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