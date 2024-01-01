Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «EmbedStories» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

EmbedSocial — це повна платформа користувацького вмісту, яка допомагає брендам підвищити рівень взаємодії, зміцнити довіру та продавати більше за допомогою своїх клієнтів. EmbedSocial робить це, забезпечуючи офіційну інтеграцію API з усіма основними мережами соціальних медіа та створюючи служби, які синхронізують створений користувачами контент EmbedSocial із їхніми веб-сайтами. Типи вмісту, які збирає EmbedSocial, включають фотографії клієнтів, відгуки, історії або цілі публікації, які публікуються в соціальних мережах або за допомогою наших власних інструментів.

Категорії :

Вебсайт: embedsocial.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «EmbedStories». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.