TrueBees — це перший детектор глибоких фейків, здатний виявляти портрети, згенеровані ШІ, які поширюються в соціальних мережах, і запобігати їх розповсюдженню в мережі. Перевірте достовірність зображення швидко та легко. Діліться лише фотографіями, яким ви можете на 100% довіряти. Допоможіть боротися з дипфейками та дезінформацією.

Вебсайт: truebees.eu

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