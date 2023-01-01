WebCatalog
truebees

truebees

truebees.eu

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

TrueBees — це перший детектор глибоких фейків, здатний виявляти портрети, згенеровані ШІ, які поширюються в соціальних мережах, і запобігати їх розповсюдженню в мережі. Перевірте достовірність зображення швидко та легко. Діліться лише фотографіями, яким ви можете на 100% довіряти. Допоможіть боротися з дипфейками та дезінформацією.

Вебсайт: truebees.eu

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