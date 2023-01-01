Маркетинг – це експеримент. А наступним чудовим експериментом для вашої стратегії цифрового маркетингу є використання створеного користувачами контенту (UGC) для збільшення аудиторії, посилення залучення аудиторії та збільшення доходу. Це відбувається з LoudCrowd. LoudCrowd співпрацює з найбільш швидкозростаючими світовими брендами, щоб підтримувати стратегії зростання вмісту, створеного користувачами. Платформа забезпечує зростання за рахунок клієнтів за допомогою інструментів для вимірювання цінності UGC, організації та автоматизації взаємодії з клієнтами та створення винагород для клієнтів, які створюють цінний UGC. Завдяки прямому зв’язку з клієнтами та шанувальниками в соціальних мережах – найбільшою залученою аудиторією в історії – LoudCrowd – це соціальна CRM, де ви можете організовувати соціальні теги, створювати бібліотеку підібраного вмісту та сегментувати програми розвитку UGC. Для будь-якої організації існує стратегія UGC, яка б не була спрямована на поширення руху, зростання лояльності клієнтів чи збільшення кількості шанувальників!

Вебсайт: loudcrowd.com

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