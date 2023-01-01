WebCatalog
Hypergro

Hypergro

hypergro.ai

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Використовуйте потужність створеного користувачами контенту (UGC), керованого штучним інтелектом, за допомогою системи ефективного збирання Hypergro. Досягніть значного зростання, більшого залучення та ефективної конверсії клієнтів за допомогою персоналізованої користувацької відеореклами.

Вебсайт: hypergro.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Hypergro». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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