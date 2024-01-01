Альтернативи - Seismic LiveSocial
Meta Business Suite
business.facebook.com
Керуйте своєю бізнес-активністю у Facebook, Messenger та Instagram з одного місця.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
X Pro
pro.twitter.com
X PRo, раніше TweetDeck, — це програма на інформаційній панелі соціальних мереж для керування обліковими записами X (раніше Twitter). Спочатку незалежний додаток, TweetDeck згодом був придбаний Twitter Inc. та інтегрований в інтерфейс Twitter. Він схожий на програму «Інформаційна панель» Twitter, ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. – це американська публічна компанія, яка займається реєстрацією інтернет-доменів і веб-хостингом, головний офіс якої знаходиться в Скоттсдейлі, штат Арізона, і зареєстрована в штаті Делавер. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників ...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Buffer
buffer.com
Створюйте свою аудиторію та розвивайте свій бренд у соціальних мережах.
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Metricool
metricool.com
Аналізуйте, керуйте та розширюйте свою цифрову присутність. Все в одному місці. Плануйте свій вміст у соціальних мережах, переглядайте свої дані та керуйте рекламними онлайн-кампаніями.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — це інструмент керування соціальними медіа, який допомагає компаніям і агентствам розширювати свою присутність у соціальних мережах. Зареєструйтеся безкоштовно. Кредитна картка не потрібна.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Planable
planable.io
Planable — це центр управління кампаніями в соціальних мережах, яким довіряють агентства, фрілансери та маркетингові групи для створення, співпраці, затвердження та планування.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
Loomly
loomly.com
Loomly — це платформа успіху брендів, яка дає змогу командам маркетингу розвивати успішні бренди в Інтернеті за допомогою функцій співпраці, публікації та аналітики.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Publer
publer.io
Плануйте публікації у Facebook, Instagram, твіти, оновлення LinkedIn, закріплення на Pinterest, публікації в Google My Business і відео на YouTube за допомогою Publer. Економте час, збільшите трафік, зосередьтеся на своєму бізнесі.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.
RADAAR
radaar.io
Приголомшлива платформа керування соціальними медіа для брендів, агентств і стартапів, які хочуть залучати підписників, публікувати унікальний вміст і...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
CoSchedule
coschedule.com
Сімейство гнучких маркетингових інструментів, які допоможуть вам залишатися зосередженими, виконувати проекти вчасно та радувати вашу команду. Організуйтеся зараз.
UNUM
unum.la
Інструменти для сучасного творця
Heropost
heropost.io
Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, плануйте необмежену кількість дописів, взаємодійте з вибраною аудиторією, відстежуйте та аналізуйте ефективність за допомогою детальних звітів.
Vista Social
vistasocial.com
Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей
SocialBee
socialbee.io
Більше потенційних клієнтів, менше зусиль. Інструменти керування соціальними медіа, навчання та команди. 14-денна безкоштовна пробна версія, кредитна картка не потрібна. Замовити демо.
Tailwind
tailwindapp.com
Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.
AgoraPulse
agorapulse.com
Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
FeedHive
feedhive.io
Ми надаємо вам надздібності в соціальних мережах ⚡. Автоматизуйте залучення та конверсію в соціальних мережах за допомогою можливостей ШІ.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Hippo Video
hippovideo.io
Провідна платформа для обміну відеоповідомленнями, якій віддають перевагу команди, які працюють із клієнтами.
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire — це потужний інструмент керування соціальними медіа для брендів, компаній, агентств і окремих осіб у всьому світі. Підвищуйте рівень своєї гри за допомогою CRM соціальних мереж, розширеної аналітики, планувальника публікацій, куратора контенту тощо!
Tweet Hunter
tweethunter.io
Отримайте більше результатів для свого бізнесу та особистого бренду в Twitter, ніж будь-коли раніше. Завдяки ШІ та автоматизації. Спробуйте безкоштовно.
Social Champ
socialchamp.io
Інструмент керування соціальними медіа для керування цифровим простором. Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, створюйте публікації із зображеннями чи відео, упорядковуйте вхідні повідомлення, покращуйте рентабельність інвестицій, відстежуйте аналітику, створюйте звіти, спрощуй...
Postly
postly.ai
Розробіть і опублікуйте свої масштабні маркетингові кампанії в соціальних мережах. AI Writer створює якісний SEO-контент.
lemlist
lemlist.com
Починайте розмови, які отримують відповіді. Персоналізуйте холодні електронні листи, автоматизуйте подальші дії та взаємодійте з потенційними клієнтами по всіх каналах. lemlist — це програма для автоматизації продажів і холодної електронної пошти в одному.
Sendible
sendible.com
Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow — це платформа для оптимізації соціальних мереж для провідних брендів і видавців. Для оптимізації доставки повідомлень у соціальних мережах компанія використовує дані Twitter firehose, дані про кліки, отримані з її власного проксі-сервера посилань, разом із власними алгоритмами. Компанія ...
PromoRepublic
promorepublic.com
Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.
Hypefury
hypefury.com
Ваш персональний помічник для збільшення та монетизації вашої аудиторії у Twitter. Ми вибрали найкращі методи, використовувані Twitter OG, і перетворили їх на додаток: - Легко створюйте новий вміст - Збільште свою аудиторію - Розширюйте свій список адрес електронної пошти - Продавайте більше товарі...
Ocoya
ocoya.com
Ocoya — це безкоштовний інструмент автоматизації вмісту штучного інтелекту для створення та публікації привабливого вмісту в соціальних мережах, наприклад дописів, підписів, блогів і хештегів.
Yesware
yesware.com
Yesware — це доповнення для Outlook і Gmail, яке дає спеціалістам із продажу все необхідне для пошуку потенційних клієнтів, планування зустрічей і подальших дій.
Sociamonials
sociamonials.com
Sociamonials — це інструмент, який допомагає підприємствам досягти вищої рентабельності інвестицій за допомогою маркетингу в соціальних мережах. Ми пропонуємо найкращі кампанії в соціальних мережах. Спробуйте нас безкоштовно протягом 14 днів.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
SocialGest
socialgest.net
SocialGest — це набір інструментів для оптимізації виконання стратегій у соціальних мережах. Плануйте вміст для Instagram, Twitter, Facebook і Linkedin. Аналізуйте показники, відстежуйте, співпрацюйте з іншими та спілкуйтеся зі своєю спільнотою.