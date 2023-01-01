WebCatalog

Seenit

Seenit

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: seenit.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Seenit» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

We help businesses create videos with their employees. With Seenit's employee-generated video platform, you can collect, edit, and share videos, all in one place. Attract, engage and retain top talent through employee video. Built for employer brand and communications teams looking to elevate the employee voice at companies like Amazon, Sky, Vodafone and H&M.

Категорії:

Business
Employee Advocacy Software

Вебсайт: seenit.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Seenit». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Paiger

Paiger

paiger.co

Visibly

Visibly

visibly.io

Please Share

Please Share

pleaseshare.co

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

BeAmbassador

BeAmbassador

be-ambassador.com

Advocacy

Advocacy

advocacy.socialpubli.com

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

Swaybase

Swaybase

swaybase.com

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.