Brandpad is the brand platform where design studios and brand owners standardize their brand deliveries. Everything from creation to sharing and usage in one, dedicated place in the cloud. Accessible for everyone involved, beautifully designed by you.

brandpad.io

