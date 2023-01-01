Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Please Share» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Please Share, an employee advocacy solution specifically built for Slack, is the fastest and easiest way for employees to share and engage with approved news and announcements! Companies of all sizes and industries can leverage the convenience, ubiquity, and familiarity of Slack to encourage employees to share and/or engage with approved blogs, news, job postings, and other content on Twitter, LinkedIn, and Facebook. Affordable and effective, Please Share provides a way for companies to supercharge their employee advocacy marketing, social media and social selling initiatives while simplifying the process of encouraging team members to share company content across social and professional networks.

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Вебсайт: pleaseshare.co

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