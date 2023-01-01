WebCatalog
CoverageBook

CoverageBook

coveragebook.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CoverageBook» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Робіть звіти про покриття швидше. Красиво оформлені звіти з надійними PR-метриками, якими ви можете пишатися.

Вебсайт: coveragebook.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CoverageBook». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Template.net

Template.net

template.net

Lanes

Lanes

lanes.io

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

IBISWorld

IBISWorld

ibisworld.com

Vimcal

Vimcal

vimcal.com

Boo.ai

Boo.ai

boo.ai

DevRev

DevRev

devrev.ai

Catherines

Catherines

catherines.com

Assign It To Me

Assign It To Me

assignittome.com

Quarkly

Quarkly

quarkly.io

CharlieHR

CharlieHR

charliehr.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності