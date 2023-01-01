WebCatalog
Heartspace

Heartspace

heartspace.ai

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Heartspace» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

PR для впливу на основі ШІ. Збільште своє органічне охоплення та отримайте оголошення в ЗМІ за допомогою Heartspace AI.

Вебсайт: heartspace.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Heartspace». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

ViralKit

ViralKit

viralkit.io

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Flyyer.io

Flyyer.io

flyyer.io

Danelfin

Danelfin

danelfin.com

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

PressRush

PressRush

pressrush.com

Unmetric Analyze

Unmetric Analyze

unmetric.com

Lunchclub

Lunchclub

lunchclub.com

Post Genie

Post Genie

postgenie.co.uk

InstaSalesAI

InstaSalesAI

instasalesai.com

Postus

Postus

postus.ai

GoZen

GoZen

gozen.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності