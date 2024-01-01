WebCatalog

MVPR

MVPR

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: mvpr.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MVPR» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

MVPR combines an AI-enabled PR operating system with senior PR consultancy. to help companies build strong relationships with journalists and get media coverage while maintaining total ownership over messaging and the process.

Категорії:

Business
PR Analytics Software

Вебсайт: mvpr.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MVPR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Prezly

Prezly

prezly.com

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

CoverageBook

CoverageBook

coveragebook.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Arkreach

Arkreach

arkreach.com

Commetric

Commetric

commetric.com

Releasd

Releasd

releasd.com

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