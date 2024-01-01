Створюйте медіа-списки, вимірювайте продуктивність, оптимізуйте вміст, долайте кризи Arkreach — це набір продуктів для ваших комунікаційних потреб, використовуючи медіа-дані, орієнтовані на читача, для планування, оптимізації та оцінки. За допомогою цього продукту ви можете створювати медіа-списки, вимірювати ефективність статей, оптимізувати вміст і орієнтуватися в онлайн-кризах. Наша USP зосереджена на даних, орієнтованих на читачів, для сайтів новинних ЗМІ, які були недостатньо представлені в більшості аналітичних продуктів і замінені даними про взаємодію в соціальних мережах. Наша метрика Arkscore допомагає нам орієнтуватися в цих величезних даних для аналізу.

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