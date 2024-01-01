PIMworks

PIMworks

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Вебсайт: pimworks.io

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PIMworks — це комплексне рішення для керування інформацією про продукт (PIM), яке допомагає централізовано керувати інформацією та даними про ваш продукт. Разом із керуванням даними про продукт онлайн-магазини та бренди можуть легко керувати цифровими активами, безперешкодно передавати точні дані про продукт у різні канали, оптимізувати вміст продукту відповідно до ринкових стандартів і бути на крок попереду конкурентів. PIMworks допомагає вам створювати персоналізований вміст продукту та пропонує різні інтеграції, зокрема Bigcommerce, Magento та Shopify, Amazon тощо. Функції збагачення каталогу продуктів PIMworks на основі AI-ML допомагають підвищити точність вмісту продукту. Усі команди, які створюють каталоги продуктів, можуть ефективно співпрацювати, створюючи робочі процеси за допомогою нашої системи PIM. Загальну ефективність даних про продукт можна відстежувати та аналізувати за допомогою статистичних даних на інформаційних панелях, а компанії можуть плавно розширювати видимість свого бренду без будь-яких складнощів за допомогою нашого рішення pim світового рівня.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для багатоканальної роздрібної торгівлі

Вебсайт: pimworks.io

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