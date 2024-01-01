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Releasd

Releasd

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Вебсайт: releasd.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Випуск: Звіти про покриття наступного покоління. Releasd демонструє весь спектр діяльності, яку здійснюють сучасні піарники, у візуальному форматі, який подобається зайнятим клієнтам і керівникам. Більше контролю: швидко налаштовуйте макети, щоб продемонструвати свою роботу на свій смак. Просто перетягніть, це не може бути простіше. Більший обсяг: включіть повний спектр вашої діяльності: охоплення, соціальні мережі, показники, а також допоміжний вміст тощо. Більше залучення: більше не потрібно прокручувати знімки екрана. Звіти виглядають чудово, і їх набагато легше сприймати.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення PR Analytics

Вебсайт: releasd.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Releasd». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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muckrack.com

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CoverageBook

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MediaHQ

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peakmetrics.com

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