Випуск: Звіти про покриття наступного покоління. Releasd демонструє весь спектр діяльності, яку здійснюють сучасні піарники, у візуальному форматі, який подобається зайнятим клієнтам і керівникам. Більше контролю: швидко налаштовуйте макети, щоб продемонструвати свою роботу на свій смак. Просто перетягніть, це не може бути простіше. Більший обсяг: включіть повний спектр вашої діяльності: охоплення, соціальні мережі, показники, а також допоміжний вміст тощо. Більше залучення: більше не потрібно прокручувати знімки екрана. Звіти виглядають чудово, і їх набагато легше сприймати.

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