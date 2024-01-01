Propel PRM переосмислює зароблені ЗМІ за допомогою своєї технології управління зв’язками з громадськістю. Платформа PRM дає змогу фахівцям з маркетингу та комунікацій знаходити правильні засоби масової інформації для презентації своїх історій, керувати зв’язками зі ЗМІ та кампаніями, відстежувати висвітлення та частку голосів свого бренду та легко вимірювати вплив на бізнес від зароблених медіа-зусиль. Propel має понад 150 клієнтів, включаючи Real Chemistry, Textron, Insurify та інші провідні бренди та агентства. Запущений у 2019 році Propel зі штаб-квартирою в Тель-Авіві та має команди в Нью-Йорку, Лондоні та Маямі. На сьогоднішній день Propel залучив 6 мільйонів доларів венчурного фінансування та є PR-технологією, яка найшвидше розвивається у світі. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.propelmypr.com.

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Вебсайт: propelmypr.com

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