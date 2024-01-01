WebCatalog

Propel PRM

Propel PRM

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: propelmypr.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Propel PRM» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Propel PRM переосмислює зароблені ЗМІ за допомогою своєї технології управління зв’язками з громадськістю. Платформа PRM дає змогу фахівцям з маркетингу та комунікацій знаходити правильні засоби масової інформації для презентації своїх історій, керувати зв’язками зі ЗМІ та кампаніями, відстежувати висвітлення та частку голосів свого бренду та легко вимірювати вплив на бізнес від зароблених медіа-зусиль. Propel має понад 150 клієнтів, включаючи Real Chemistry, Textron, Insurify та інші провідні бренди та агентства. Запущений у 2019 році Propel зі штаб-квартирою в Тель-Авіві та має команди в Нью-Йорку, Лондоні та Маямі. На сьогоднішній день Propel залучив 6 мільйонів доларів венчурного фінансування та є PR-технологією, яка найшвидше розвивається у світі. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.propelmypr.com.

Категорії:

Business
Media and Influencer Targeting Software
Media Monitoring Software

Вебсайт: propelmypr.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Propel PRM». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Feedly

Feedly

feedly.com

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Awario

Awario

awario.com

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Brand24

Brand24

brand24.com

Mention

Mention

mention.com

Cision

Cision

cision.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.