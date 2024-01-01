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OnePitch

OnePitch

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Вебсайт: onepitch.co

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Take the guesswork out of your earned media strategy. OnePitch's matching technology delivers a precise media list for every pitch, making it easier for your team to drive interest, secure placements, and increase brand affinity. Deliver results faster with OnePitch.

Категорії:

Business
Media and Influencer Targeting Software

Вебсайт: onepitch.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «OnePitch». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Cision

Cision

cision.com

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

Prezly

Prezly

prezly.com

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Storiad

Storiad

storiad.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

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