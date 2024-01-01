Альтернативи - Propel PRM
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...
Feedly
feedly.com
Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Planoly
planoly.com
Керуйте, плануйте та розкладайте публікації в Instagram зі свого комп’ютера та мобільного телефону. Створіть цілісну стрічку Instagram і керуйте кількома обліковими записами Instagram.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Tailwind
tailwindapp.com
Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.
AgoraPulse
agorapulse.com
Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon — ваша маркетингова платформа для соціальних медіа, створена на основі соціальної аналітики, залучення спільноти та управління для Facebook, Twitter, LinkedIn та Instagram.
Sendible
sendible.com
Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Awario
awario.com
Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.
Iconosquare
iconosquare.com
Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.
Dataminr
dataminr.com
Клієнти покладаються на платформу штучного інтелекту Dataminr для ранніх сигналів про серйозні події та нові ризики, щоб впевнено реагувати та ефективніше керувати кризами
Snoopreport
snoopreport.com
Переглядайте будь-яку активність в Instagram без встановлення програми. Подивіться, що хтось лайкає та підписується в Instagram за допомогою Snoopreport відстеження активності в Instagram
Brand24
brand24.com
Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.
eclincher
eclincher.com
Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!
Cision
cision.com
Cision Ltd. – це компанія зі зв’язків із громадськістю та медіа-програмне забезпечення та постачальник послуг. Компанія зареєстрована на Кайманових островах зі штаб-квартирою в Чикаго, Іллінойс; з клієнтами по всьому світу. Компанія стала публічною шляхом зворотного злиття в червні 2017 року. Окрім ...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
Mention
mention.com
Отримайте універсальний інструмент, який дозволить вам слухати свою аудиторію, публікувати видатні публікації та відповідати своїм клієнтам.
Critical Mention
criticalmention.com
Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — це веб-програмне забезпечення, яке допомагає найкращим світовим маркетологам просувати свої продукти, послуги та вміст, створюючи посилання, рекламу та бренди.
Sociality.io
sociality.io
Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...
Statusbrew
statusbrew.com
Взаємодіяйте з клієнтами в соціальних мережах. Statusbrew — це інструмент для взаємодії з соціальними мережами, який об’єднує вашу папку «Вхідні» в соціальних мережах, об’єднує вашу команду та створює автоматизовані робочі процеси. І, є більше.
Business Wire
businesswire.com
Світовий лідер у розповсюдженні прес-релізів і розкритті нормативної інформації. Фахівці зі зв’язків з громадськістю та інвесторами покладаються на Business Wire для широкого та цільового охоплення ринку.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує запатентовану технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обмі...
SentiOne
sentione.com
Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.
Exolyt
exolyt.com
Провідний інструмент аналітики TikTok, який допомагає компаніям аналізувати облікові записи TikTok, отримувати глибокі звіти та експортувати дані.
Prezly
prezly.com
Prezly — це платформа для оповідання, яка допомагає організаціям публікувати, поширювати та володіти своїми історіями з метою створення шанувальників.
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions копає кожен куточок Інтернету, щоб знайти всі згадки брендів про будь-кого чи будь-що. Використовуйте його для моніторингу брендів і ЗМІ, стеження за конкурентами, управління репутацією, прослуховування в Інтернеті та соціальних мережах і багато іншого!
Oktopost
oktopost.com
Платформа управління соціальними медіа B2B для керування, моніторингу та вимірювання всіх ваших дій у соціальних мережах. Досягніть своїх маркетингових цілей B2B. Забронювати демо.
Muck Rack
muckrack.com
Використовуйте Muck Rack, щоб знайти журналістів, залучити пресу до своєї історії, стежити за новинами та звітувати про вплив вашого PR. Журналісти можуть створювати портфоліо та прискорювати свою кар’єру.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.
Diffbot
diffbot.com
Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.
Contify
contify.com
Contify — це ринкова та конкурентна платформа з підтримкою ШІ для відстеження інформації про конкурентів, клієнтів і сегменти галузі.
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
Storiad
storiad.com
Storiad допомагає авторам планувати, розгортати та керувати кампаніями просування цифрових книг, щоб охопити потрібну книжкову аудиторію, підвищити обізнаність про книгу та збільшити продажі книг.
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
Onlypult
onlypult.com
Ваш помічник у соціальних мережах Єдина платформа для планування публікацій і аналітики для Instagram, інших соціальних мереж, блогів і месенджерів
CoverageBook
coveragebook.com
Робіть звіти про покриття швидше. Красиво оформлені звіти з надійними PR-метриками, якими ви можете пишатися.
RadioKing
radioking.com
RadioKing — платформа номер один для створення та трансляції власної онлайн-радіостанції. Це рішення також пропонує готові послуги для підтримки радіостанцій у їх цифровому розвитку (веб-сайт, мобільний додаток, підключений динамік, телебачення та авто). Сьогодні вони є хостами понад 3000 радіостанц...
Signal AI
signal-ai.com
У морі нескінченних даних Signal AI забезпечує ясність для впевнених, обґрунтованих рішень. Понад 5 мільйонів статей завантажуються на платформу Signal AI щодня на 226 ринках 75 мовами, щоб отримати інформацію для прийняття рішень. • Розширення можливостей вашої стратегії зв’язків з громадськістю – ...
Sourcery
sourcery.ai
Охопіть більше клієнтів. Заробляйте якісні зворотні посилання. Перестаньте думати, як отримати безкоштовну рекламу. Наше програмне забезпечення допоможе вам самостійно отримати якісні зворотні посилання. Так легко, це як магія. » Підвищення поінформованості про бренд » Більше вхідного трафіку та пот...
JustReachOut
justreachout.io
Програмне забезпечення для зв’язків із громадськістю та рекомендації, які допоможуть вам розкрити свій бізнес. Зверніться, знаючи, що журналіст добре підходить для вашої історії. Наше програмне забезпечення дозволяє вам знаходити найрелевантніших журналістів, публікації, можливості преси, подкасти т...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
BrandBastion
brandbastion.com
Розвивайте свій бренд за допомогою кращих розмов. Захистіть свій бренд і створіть процвітаючу онлайн-спільноту за допомогою кращого керування розмовами в соціальних мережах.
Taggbox
taggbox.com
Платформа № 1 створеного користувачами контенту для створення та публікації кампаній UGC у різних маркетингових точках взаємодії. Ідеальна платформа UGC для підвищення довіри до бренду, обізнаності, залучення користувачів і успішних продажів.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Зрозумійте, як громадськість взаємодіє з будь-якою темою. Аналізуйте та звітуйте про дані про залучення громадськості за 7 років у мережі та соціальних мережах.