Додаток Shelly Cloud · Управління розумним будинком, вдосконалено! · Насолоджуйтеся розширеним контролем домашньої автоматизації та точним моніторингом своїх пристроїв Shelly, де б ви не були.

Вебсайт: shelly.cloud

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