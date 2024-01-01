Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Control Plane» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Control Plane усуває загальні проблеми, такі як обмежені ресурси DevOps, накладні витрати на керування кількома середовищами та відсутність рентабельної спостережуваності, використовуючи універсальний API для моніторингу, налаштування та керування інфраструктурою між CSP (постачальниками хмарних послуг). Завдяки Control Plane інженери зосереджуються на коді, devops дає змогу масштабувати, а складності хмари більше немає.

Вебсайт: controlplane.com

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