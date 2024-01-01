Control Plane

Control Plane

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Вебсайт: controlplane.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Control Plane усуває загальні проблеми, такі як обмежені ресурси DevOps, накладні витрати на керування кількома середовищами та відсутність рентабельної спостережуваності, використовуючи універсальний API для моніторингу, налаштування та керування інфраструктурою між CSP (постачальниками хмарних послуг). Завдяки Control Plane інженери зосереджуються на коді, devops дає змогу масштабувати, а складності хмари більше немає.
Категорії:
Software Development
Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS).

Вебсайт: controlplane.com

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