SharpTools

SharpTools

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Вебсайт: sharptools.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SharpTools» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Visualize & Automate Your Smart Home. Create custom smart home dashboards and home automation rules in a simple but powerful solution.

Вебсайт: sharptools.io

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