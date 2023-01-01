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Kaiser Health News

Kaiser Health News

khn.org

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KHN (Kaiser Health News) — це національна редакція, яка публікує детальну журналістику про проблеми здоров’я. Разом із аналізом політики та опитуванням KHN є однією з трьох основних операційних програм у KFF (Фонд сім’ї Кайзера). KFF – це благодійна некомерційна організація, яка надає інформацію про здоров’я нації. KHN розповідає про те, як працює система охорони здоров’я — лікарні, лікарі, медсестри, страхові компанії, уряди, споживачі. Окрім цього веб-сайту, наші історії публікують новинні організації по всій країні. На нашому сайті також розміщені щоденні підсумки основних новин охорони здоров’я.

Вебсайт: khn.org

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