Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RateMDs» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

RateMDs.com is a free website allowing users to submit and read reviews of doctors, dentists, psychologists, urgent care centers, group practices, and hospitals.

Вебсайт: ratemds.com

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